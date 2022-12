PORDENONE-TRIESTINA “LIVE” DA LIGNANO | #FORZARAMARRI!

Tutto C

Ilvince in rimonta in casa contro la2 - 1 nell'anticipo dell'ultima giornata prima della sosta natalizia del Girone A di Serie C 2022/2023. Burrai su punizione al 90 e Piscopo al 95 ...... Rocchi, Bruscagin, Minesso, Gori, Pinato, Mastrantonio, Adorante, Burrai Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa Formazioni ufficiali di(4 - 3 - 1 ... Pordenone-Triestina, diverse novità tra i neroverdi: le formazioni ufficiali LIGNANO. Il Pordenone non brilla, rimane sotto nel punteggio per tutta la partita ma grazie a un doppio colpo nel finale (punizione di Burrai all’89’ e colpo di testa vincente di Piscopo al 94’ su cro ...Al Teghil di Lignano Sabbiadoro termina 2-1 per la squadra di Di Carlo che era andata in svantaggio per effetto della rete alabardata di Adorante. Ramarri momentaneamente in vetta ...