Pestaggio a un detenuto campano | revocati i domiciliari a 2 agenti

Agenzia ANSA

... l'inchiesta ha ricostruito cosa è avvenuto all'interno del carcere il 22 gennaio scorso quando ilvittima del, ripreso dalle telecamere interne dell'istituto di pena, aveva messo ...Si tratta di Salvatore Cammarota, 55 anni,all'Aquila, e di Carlo Nappi, 64 anni, in ... Pensava si trattasse di un. L'omicidio lo mandò su tutte le furie. Il corpo della vittima ... Pestaggio detenuto: revocati i domiciliari a 2 agenti - Cronaca We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Il Tribunale della Libertà d ...Il Tribunale della Libertà ha revocato i domiciliari ai due agenti. Sono accusati di tortura e lesioni personali nei confronti di un detenuto ...