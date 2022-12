Natale 2022 e caldo | tanti record a rischio in alcune città | previsioni meteo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilè confermato. Nei prossimi giorni l’Anticiclone Africano si rafforzerà sempre più e potrebbe durare fino alla fine dell’anno, spiegano gli esperti del sito www.iL.it: “Se fossimo stati in Estate, con una configurazionerologica simile, avremmo toccato i 40°C”. “In questo periodo dell’anno, con le giornate che sono ancora decisamente corte, il raffreddamento della lunga notte gioca un ruolo determinante ad abbassare i valori termici, altrimenti con questo anticiclone sarebbe stata piena Estate: ma attenzione – avvertono gli esperti – nonostante le lunghe notti invernali, il termometro riuscirà comunque a raggiungere massime di 25°C in Sicilia, sfiorerà i 20°C al Centro Italia e salirà sopra la media del periodo anche in montagna, con lo zero termico a ...

Fanpage.it

... accanto alle 300 natività grandi o minuscole, che occupano interi cortili o piccoli oggetti di uso comune, i ventimila turisti in questotrovano anche eventi teatrali, musicali e ......è un rugbista della nazionale italiana nato in Guinea' che ha ricevuto per regalo di, ...di Ferrara alla guida del quotidiano di via del Tritone scrive che 'ci sono buone notizie nel'. In ... Film di Natale in TV 2022/2023: programmazione Rai, Mediaset e Sky a Natale, Capodanno ed Epifania I genitori non volevano rinunciare alla recita di Natale dei loro bambini, organizzata da una scuola elementare di Vico Equense per Natale. E così Giovanna e Raffaele Starace hanno chiuso la loro ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...