Napoli | report allenamento Rientrati tutti i reduci dal Mondiale | buona notizia per Rrahmani

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilpubblica ildell’odierno: sonodaled importanti novità suIlha ripreso gli allenamenti dopo l’amichevole di ieri sera contro il Lille. La squadra azzurra non lascia nulla di intentato in vista della ripresa della Serie A prevista per il 4 gennaio, allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano, contro l’Inter. L’area comunicazione del club azzurro pubblica ilsul sito ufficiale: “Seduta mattutina per ilallo SSCN Konami Training Center. Coloro che hanno giocato dall’inizio nell’amichevole col Lille hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati ...

Napoli, report allenamento 21 dicembre. I convocati per l'amichevole con il Lille il suo ritorno in campo è sempre più vicino Il Napoli sorride. Rrhamani oggi ha preso parte all'allenamento di gruppo. Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in campo, che potrebbe coincidere con ...