Mose di Venezia | il sistema di dighe mobili funziona

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Osservandola dall’alto, ci si rende conto delle dimensioni e soprattutto della complessità dell’isola artificiale costruita al centro della bocca di Porto del Lido. La struttura, ampia 9 ettari, ospita gli uffici e gli impianti per ilmento di 2 delle 4 schiere di barrierepreviste dal progetto. L’isola funge da struttura intermedia tra le 21 paratoie del Canale di Treporti e le 20 del Canale San Nicolò, rispettivamente a Nord e a Sud della più grande delle 3 bocche di Porto della lagunana. Il nostro viaggio nel cuore deldiprogettato per difenderedalle acque alte, ci condurrà a diversi metri sotto il livello del mare, dove nessuna telecamera è mai arrivata, ma inizia nella modernissima control room, dove il personale ...

3 anni dopo, il 22 novembre 2022, ilha salvatoda un'altra marea eccezionale, oltre 170 centimetri sullo zero mareografico. L'opera è costata circa 6 mld e mezzo leggi anche Acqua ... Viaggio di Sky TG24 nel cuore della tanto contestata opera creata per salvare Venezia dalle maree. Costato oltre 6 mld di euro, l'opera sta dando ampia prova della sua efficacia Osservandola dall'alto ...