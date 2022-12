Locatelli | la Juve nel futuro | prima il riscatto | poi il rinnovo

Juventus News 24

IL TABELLINO Juventus - Rijeka 1 - 0 Reti: 73 Kean: Szczesny (46 Perin); Gatti, Riccio, Huijsen (61 Barbieri); Soulé (61 Compagnon), Fagioli (46 Miretti),(78 Mbangula Tshifunda), ...Il Rijeka parte forte e mette in difficoltà la: al 4' il colpo di testa di Galesic è alto di poco, mentre all'8' prima Szczesny e poisalvano sul doppio tentativo di Ampen dopo l'... Pagelle Juve Rijeka: Kean si fa perdonare, Locatelli leader VOTI Indiscrezione lanciata dal giornale spagnolo AS, di un possibile interessamento del Real Madrid per il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Il piano C del Real Il Real Madrid si sta già mu ...Chi sono stati i migliori e i peggiori in campo nell'amichevole tra Juve e Rijeka Andiamo alla scoperta dei TOP e FLOP ...