(Di giovedì 22 dicembre 2022) Calciomercato ormai alle porte, dopo le vacanze natalizie aprirà la sessione invernale e le squadre proveranno a rinforzarsi in vista della seconda parte di campionato. La notizia dell’ultim’ora riguarda un ex, secondo quanto riferito dalla Repubblica, Kalidoupotrebbegià inA ma non indosserebbe la maglia azzurra. Futuro Skriniar: la partenza apre aMilan Skriniar, difensore slovacco dell’Inter, continua ad essere nel mirino del PSG ed il suo contratto va in scadenza a giugno. La squadra parigina sembra essere intenzionata a trattare per il difensore nerazzurro che in caso di mancato rinnovo potrebbe dunque lasciare l’Inter. Nonostante l’Inter voglia trovare l’accordo con Skriniar per proseguire insieme, la società nerazzurra ha iniziato a guardarsi ...

Spazio Napoli

Calciomercato Napoli , dopo la cessione in estate alcircola una clamorosa indiscrezione su Kalidou. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica l'ex 'Comandante' del Napoli calcio potrebbe fare incredibilmente ritorno ...Tale e quale anche Zielinski con la Polonia, mentre il calo alè stato confermato daanche con il Senegal. Periferici tanti altri, sperduti qua e là. Dybala se lo sono scordati in ... Koulibaly-Chelsea è già addio L’ex Napoli pronto a tornare a sorpresa in Serie A! Il francese piace a Maldini, l'Eintracht lo valuta 35 milioni. Pioli insiste per Ziyech. L'ex Napoli è la soluzione dei nerazzurri se Skriniar ...Chelsea transfer news has been in overdrive for many months as the takeover of the west London club saw their big money spending continue.