Il discorso di Zelensky al Congresso

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ha ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti e ha ricordato che non sono «carità», ma un «investimento» per la sicurezza globale e la democrazia

Se ildiha avuto forza ed è stato commentato dai media americani come 'di grande ispirazione' è anche grazie al fatto che il presidente ucraino parla inglese: untradotto ...Fateci caso: è diventato un 'topos', una frase fatta, una sorta di clausola implicita in ognisulla guerra. 'Putin è in difficoltà', 'si circonda di spie', 'i soldati lo odiano', 'i generali si ribellano': lui, però, intanto là sta e là resta. Certo, Zelenski va a Washington a ... Zelensky al Congresso Usa: "La vostra non è beneficenza, ma un investimento" “Il vostro denaro non è beneficenza” bensì un investimento per la democrazia e nella sicurezza mondiale “che gestiamo nel modo più responsabile possibile”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensk .... Applausi e standing ovation per il leader ucraino, che dona una bandiera gialloblù firmata dalle sue truppe Di fronte alle "primitive tattiche" russe e "contro ogni probabilità, l'Ucraina non è cadu ...