(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lantus ha battuto oggi, in un Allianz Stadium a porte chiuse, i croati del Rijeka per 1 - 0 (gol vittoria di Moise Kean nella ripresa). Continua il buon momento bianconero dopo il successo sull' ...

Corriere dello Sport

La Juventus ha battuto oggi, in un Allianz Stadium a porte chiuse, i croati del Rijeka per 1 - 0 (gol vittoria di Moise Kean nella ripresa). Continua il buon momento bianconero dopo il successo sull' ...Dopo l'amichevole vinta con l'Arsenal il 17 dicembre, Massimiliano, parlando del Polpo, ... IL- La speranza di rivedere il francese in campo a gennaio è alimentata anche dalle ... Allegri e il retroscena Juve: "Scanavino ha parlato alla squadra" Il tecnico della Vecchia Signora ha fatto una panoramica della propria squadra dopo il successo per 1-0 contro i croati del Rijeka. Oggi c'è stato anche il primo discorso del dg Scanavino alla squadra ...Infortunio Pogba: aggiornamento di Allegri dopo Juve Rijeka. Le ultime sulle condizioni del francese Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista dopo Juve Rijeka. L’aggiornamento dell’allenatore del ...