Ziyech | Thuram | Amrabat | Scalvini | sarà un gennaio da grandi colpi

TUTTO mercato WEB

Mancano meno di due settimane al via del mercato invernale e si infittiscono sondaggi e trattative per migliorare le rose, con un occhio ai bilanci. Alcune squadre sperano nell'offerta indecente per i ...... Attiat - Allah 6; El Khannouss 6 (56' Ounahi 6), Amrabat 6.5, Sabiri 5 (46' Chair 6);6, En ... Deschamps non ci sta e cambia subito: fuori Dembelé e Giroud, dentro Kolo Muani e. La ... Ziyech e Thuram potrebbero giocare in Serie A. Gazzetta "Milano all'assalto" Inter e Milan cercano rinforzi sul mercato con Marcus Thuram e Hakim Ziyech, mentre la Salernitana abbraccia il leggendario Ochoa ...La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul mercato di Milan e Inter: "Ziyech e Thuram: Milano all'assalto". Mentre i nerazzurri sono fortemente ...