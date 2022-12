Uomini e Donne | storica coppia del programma annuncia la nascita della prima figlia

Bianca Balti ha affrontato apertamente, ancora una volta, la questione legata alla sua scelta di operarsi. Una storia, la sua, che ha certamente colpito in tanti,. Da quando ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica, ha riflettuto sulla possibilità di operarsi. Lo ha fatto, e ha scelto la "vita", ma affrontare il ...... che avrà sede presso i locali dell'assessorato, per vittime di violenza emaltrattanti. '... ma anche per il significato che assume in prospettiva futura: è fondamentale che leche ...Il settimanale ‘Chi’, infatti, ha paparazzato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al fianco di un ex cantante della scuola di Amici. Ma chi è il nuovo presunto fidanzato di Chiara Rabbi Stando a ...Lo rileva il 12esimo censimento 'I numeri del cancro in Italia nel 2022' dell'Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica, presentato oggi al ministero della Salute ...