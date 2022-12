Uomini e Donne | registrazione 21 dicembre 2022 | la scelta di Federico Nicotera

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Oggi pomeriggio presso gli studi Elios di Roma ci sarà ladelle nuove puntate del trono classico e del trono over di, durante la quale c’è la possibilità che il tronistafaccia la suatra le corteggiatrici Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Le puntate in questione andranno in onda quando il programma di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 dopo la pausa natalizia, ovvero a partire dal 9 gennaio. In attesa di conoscere le prime anticipazioni, vediamo cosa potrebbe succedere!, anticipazioni trono classico:sceglie oggi? Qualora oggi pomeriggio ci fosse davvero una, come sembra, va da sé ...