(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Joleha conquistato il quinto posto nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di, disciplina dello sci freestyle, andata in scena a San Candido/Innichen (Italia). L’azzurra ha primeggiato nella smalle ha ottenuto un bel risultato mentre Simonesi è fermato ai quarti die. I due italiani hanno analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali. Jole: “Un po’ di rammarico perché oggi potevauna big, per lo meno porto a casa il best stagionale e la consapevolezza che oggi, nel bene e nel male, ho fatto tutto io. Una gara che ha seguito le mie aspettative: sapevo di non partire fortissimo, quindi dovevo tirare fuori una magia più avanti e ci sono riuscita. Domani possiamo ...

OA Sport

...di Jole Galli in gara - 1 della tappa di San Candido valida per la Coppa del mondo di. L'... Uscito nei quarti di finale Simone, mentre Dominik Zuech si era fermato negli ottavi . L'a ...A Innichen/San Candido è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 - 2023 di, disciplina dello sci freestyle. Sulle nevi italiane si è imposto l'austriaco Mathias Graf, che in finale è riuscito a battere ben tre canadesi. Il leader della classifica generale ha ... Skicross, Deromedis: "La strategia non ha funzionato". Galli: "Potevo essere in big final" Buona prova da parte di Jole Galli in gara-1 della tappa di San Candido valida per la Coppa del mondo di skicross.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...