TGCOM

Una delle più belle è quella di Tikehau, chiamata proprio l'Isola dalla sabbia: un luogo magnifico per immergersi nelle profondità marine e nuotare accanto a mante, barracuda e tartarughe marine.Bianche e rosse, oppure verdi, o anchee fucsia per adornsre con i colori più di tendenza, ... I colori Rosso ela fanno da padrone, ma anche il verde dell'albero o l'accostamento più ... Rosa, bianco e nero: i colori delle spiagge di Tahiti Lo troverete in edicola domani: i campioni raccontano le tappe italiane partendo dalla 3tre. E nella sezione lifestyle ecco le ultime tendenze ...L’Italia continua a franare. Secondo l’inventario pubblicato nel 2021 dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, le 625.000 frane italiane interessano il 7,9% del terr ...