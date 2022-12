Quattro piccole creature rosa vedono la luce del giorno per la prima volta – il momento incredibile è ripreso su video

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lo scoiattolo sta per accogliere i suoi piccoli nel mondo.L’viene catturato dallacamera. Gli scoiattoli sonostraordinarie. Come è noto, vivono allo stato brado, ed è sempre un vero piacere quando, durante una passeggiata, vedi uno scoiattolo che corre per salire su un albero. Sono velocissimi quando accelerano e le loro code guizzano. Gli scoiattoli sono lunghi fino a 24-30 centimetri, fatta eccezione per la coda che è lunga quasi altrettanto – più precisamente intorno ai 17-20 centimetri. La coda ha in realtà uno scopo importante per lo scoiattolo. Non solo funge da assistente assolutamente necessario quando si tratta di mantenere l’equilibrio tra tutti i salti, ma mantiene anche l’animale al caldo quando è ora di dormire. Uno scoiattolo di solito pesa tra i 200 ei 450 ...