Prossimo all’annuncio il Redmi K60 | ecco quando sarà presentato

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) IlK60 sta per arrivare: la serie potrebbe debuttare entro la fine del mese di dicembre: il modello standard si aggiungerà aiK60 Pro e K60E. Mukul Sharma (@stufflistings) fa sapere che i dispositivi garantiranno prestazioni da top di gamma ed arrivare sul mercato globale (anche se in India debutteranno con il marchio POCO). IlK60 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, mentre la versione Pro accoglierà il processore Snapdragon 8 Gen. 2 (ilK60E arriverà con un processore MediaTek, probabilmente il Dimensity 8200, anche se non possiamo ancora esserne sicuri).K60 series said to launch later this month. Expected to be the "king of performance" in all three price segments (3 devices in the lineup)#Xiaomi #...