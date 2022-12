Pd | M5s e Calenda litigano su tutto | ma su una commissione d’inchiesta sul caso Orlandi sono d' accordo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Cii magistrati che non risolvono i casi giudiziari, ma li fanno risolvere ai protagonisti dei loro romanzi – perché l’inquirente giusto in Italia esiste solo nella letteratura gialla, come il... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Friuli Sera

... il commento del presidente del, Giuseppe Conte. Soddisfazione per il mancato deposito della ... ha affermato il segretario di Azione e leader del Terzo polo, Carlo, nel corso di una ...Il resto delle definizioni chedà al governo e alla Manovra sono eloquenti: "Roba da ... Ilnon è disponibile a ulteriori rinvii: se la maggioranza e il governo non sono in grado di mandare ... M5S Fvg: “No a tavoli con Renzi e Calenda”. Ed è "frizione" con il Pd ... La manovra arriverà in Aula alla Camera giovedì alle 8, un giorno dopo la data prevista per i ritardi dei lavori in Commissione Bilancio. Pd e M5s cantano vittoria sullo scudo fiscale.Salvini: 'Pronti ...Le opposizioni cantano vittoria per l'esclusione dalla Legge di Bilancio della norma che avrebbe dovuto estinguere alcuni reati fiscali ...