Oroscopo Branko Mercoledì 21 Dicembre 2022 | Bilancia realista

Leggi su zon

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’diper oggi,21Ariete Non dovete tacere, adesso è il momento di portare allo scoperto i vostri pensieri. Toro Questo Sole interessa molto per il suo trigono con Uranio che vuol dire potere. Gemelli C’è un filo del vostro animo che non vi tradisce mai. Nel lavoro fate da soli. Cancro Sul posto di lavoro non sono tutti in sintonia con voi e con i vostri progetti. Leone Questa sensibilità portata all’estremo, strane paure disturbano il sonno ma Giove vi rassicura. Vergine Siete terra e questo vuol dire concretezza e riuscita, soprattutto con Sole favorevole.Dovreste avere più senso della realtà, anche in amore. Scorpione Vi attende un anno alla Johnny Depp. Sagittario Siete vicini a risolvere un problema ...