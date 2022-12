Pianeta Milan

Vranckx deve ancora convincere ilad esercitare il riscatto per circa 12 milioni del Wolfsburg mentre perdipenderà dalle idee del Barcellona: senza una sconto sostanzioso rispetto ai 20 ...Ilin questi giorni è stato a Dubai per la 'Super Cup', dove ha rimediato due sconfitte con ... tra cui anche gli altri reduci dall'avventura al Mondiale (Ballo - Touré, Kjaer,, De Ketelaere ... Milan, Dest si prepara in palestra: lo ha documentato attraverso i social Divock Origi si sta rivelando un grande flop per il Milan. Arrivato a parametro zero dal Liverpool, il belga è stato sempre alle prese con guai fisici che ne hanno limitato il rendimento. Ad ogg ha co ...Sergino Dest, tornato il 18 dicembre a Milano per riprendere la preparazione, sta continuando il suo lavoro in palestra a Milanello in attesa di riunirsi con la squadra a partire da questo pomeriggio.