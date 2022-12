Manovra al rush finale Maggioranza divisa | salta lo scudo penale Meloni mette la fiducia

AGI - Agenzia Italia

Sul reato di infedele dichiarazione fiscale si consuma lo scontro. Forza Italia era per la linea soft, la premier e Giorgetti hanno detto no. Il bonus ai diciottenni legato all'Isee ma anche al voto. Manovra, slitta a giovedì 22 dicembre l'approdo in Aula. Alta tensione in commissione Bilancio alla Camera. Salta lo scudo per i reati fiscali.