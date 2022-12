Licheri | “Con la destra al potere l’occupazione Rai è totale”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo tre mesi dalla nascita del nuovo governo, la Vigilanza Rai non ha ancora un presidente. Ettore, senatore M5S, ci può spiegare come mai tanto ritardo? “È fondamentale arrivare a una presidenza autorevole, equilibrata e capace di garantire i diritti e le esigenze di tutti all’interno di un organo di garanzia così importante. La Commissione di Vigilanza Rai non può correre il rischio di essere gracile o peggio permeabile. Meglio prendersi tutto il tempo che occorre e costruire un soggetto parlamentare forte e indipendente”. Intanto fa discutere l’intervista di Vespa a Meloni in prima serata per la quale è stato necessario cambiare il palinsesto di Rai1. Un fatto che molti reputano grave perché rappresenterebbe la sottomissione del servizio pubblico al governo. Lei che idea si è fatta? “Non entro nel caso specifico di cui peraltro ignoro i dettagli. Mi limito ...