Juve | il futuro di Allegri dipenderà dai risultati Serve almeno la qualificazione in Champions

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo l’addio di Andrea Agnelli e di tutta la dirigenza della, a seguito degli sviluppi per l’indagine Prisma, solo il tecnico, Massimiliano, insieme a Cherubini sono rimasti alla guida dellaera pronto ad abbandonare subito dopo il terremoto, ma Agnelli, loro principale riferimento nella, non solo ha chiesto di rimanere in bianconero ma anche di mantenere intatto l’impegno nel club, e anzi di estraniare la squadra dalle vicende extra campo e provare a conquistareun trofeo entro fine stagione. Al momento dunque solo questi due uomini sesteranno per gestire la parte più importante della, quella relativa alla squadra, il pallino passerà poi ad Elkann che in primavera farà tutte le scelte necessarie. ...