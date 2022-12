(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Confermo che stiamo lavorando molto con, in maniera molto collaborativa, stiamo condividendo informazioni. Quanta quota e in che modalità lo deciderà però il Ministero dell'Economia e delle ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto l'ad diAirways, Fabio, rispondendo a una domanda sull'ipotesi che Lufthansa voglia entrare incon una quota tra il 40 e il 49%, a margine della presentazione del ...Cosi' Fabio Maria, ad diAirways, conversando con i giornalisti a margine di un incontro a Ronchi dei Legionari (Gorizia) per la presentazione della nuova livrea a bordo della flotta ... Ita:Lazzerini, lavoriamo in modo collaborativo con Lufthansa - Friuli V. G. TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia, con l’Airbus A320 “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e la speciale livrea dedicata al territorio, è la prima ...TRIESTE (ITALPRESS) – A Ronchi dei Legionari Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste Airport e ITA Airways hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa un’iniziativa per incrementare l’incoming ...