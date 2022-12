I look più belli di Madelyn Cline | attrice di “Outer Banks”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)è nota soprattutto per aver interpretato Sarah Cameron in, ma in passato è già apparsa in alcune serie TV e di recente si è unita al cast di Glass Onion – Knives Out.deve la maggior parte del suo successo a Netflix. La popolarità vera e propria è arrivata con, fortunata serie televisiva distribuita dal colosso dello streaming in cui interpreta Sarah Cameron, uno dei personaggi principali della trama. Classe 1997, l’americana ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione sin da bambina, lavorando principalmente con campagne pubblicitarie.. Crediti: Instagram/@mimicuttrell – VelvetMagPrima ancora di varcare la porta di ...