Filumena Marturano replica in streaming del film tv 2022 | quando va in onda su Rai Premium

Offerte di Natale su In prime time, ha vinto il film tv '' su Rai1, con 3.467.000 spettatori e il 21.5% di share. Al secondo posto 'Le Streghe' su Canale 5, con 2.010.000 spettatori ...E' '', il film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, con la regia di Francesco Amato, a vincere la gara degli ascolti nel prime time di ieri con 3.467.000 spettatori su Rai1 e uno ...Il boom Auditel dell'opera di Eduardo conferma la riscoperta dell'attrice che fino alla soglia dei 40 anni non trovava spazi ed era depressa ...3.467.000 spettatori su Rai1 e uno share del 21.1% per la nuova trasposizione televisiva di uno dei tanti capolavori di Eduardo De Filippo ...