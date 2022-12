Feltri disintegra Lerner e il suo veleno contro la Meloni | “Stupidaggini da grillo parlante”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) «Ormai Gadè diventato il “”… Se devo fare il calcolo delledette dalle persone note credo che lui arrivi primo in graduatoria». Vittoriorisponde alle odiose osservazioni che ha rilasciato ieri Gadsulla visita di Giorgiaal Museo Ebraico. Come noto, parlando con l’Adnkronos il giornalista aveva avuto da ridire,samente e pretestuosamente come sempre, su quel momento di commozione che ha stretto in un abbraccio ideale il premiere la presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello. Bollando gesti significativi. Lacrime spontanee. Emozioni e parole di grande valore morale, civile, storico del premier, come moti dell’animo «tardivi»....