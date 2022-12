Argentina | Dybala accolto da star a Cordoba | ‘Ho segnato il rigore grazie a un consiglio di Dibu Martinez’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Pauloha coronato il sogno di una vita. Come Messi e tutti gli altri, in Qatar è diventato campione del mondo con l'...

Le parole di Paulo, attaccante della Roma, sulla conquista del titolo di campione del Mondo con la suaPauloha rilasciato un'intervista a Tyc Sports dopo la vittoria del Mondiale con la nazionale. L'attaccante della Roma ha ripercorso i momenti dei calci di rigore. PAROLE - "...Argentina, Dybala: "Rigore in finale Martinez mi ha detto come calciare" Sul tetto del mondo c'è anche la Roma, del presente e del passato. Nell'Argentina che trionfa al Mondiale ai rigori contro la Francia ci ha messo la firma pure Paulo Dybala. E la Joya non ha…'El Dibu mi ha consigliato di calciare il rigore al centro', rivela l'attaccante della Roma ROMA (ITALPRESS) - Ancora feste e bagni di folla. Dopo ...