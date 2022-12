(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ladeiha bisogno di cure costanti anche dopo i primi giorni di vita. Fino ai 5 anni, infatti, sono tante le patologie che possono avere effetti devastanti sui loro fragili organismi: malaria, polmonite, diarrea, unite alla piaga della malnutrizione, in costante crescita a causa dell’inflazione e dei cambiamenti climatici, rendono il tasso di mortalità infantile nell’sub-sahariana quasi 15 volte superiore rispetto all’Europa.lavora ogni giorno per invertire questa tendenza. AItalia propone tanti modi per far crescere il diritto alladi migliaia di donne,nelle comunità più vulnerabili dell’sub-sahariana A...

LA NOTIZIA

" E l'impegno è andato avanti: negli ultimi 5 anni, in questi giorni di vigilia diportiamo ... ai quali la Lemus Constructions da annii giocattoli sotto l'albero. " In questo periodo ...Al termine del tour, l'organizzazione Taxiluzloro un regalo. Un'altra sorpresa. Un modo per rendere le feste e la magia delindimenticabile. A Natale dona ad Amref e condividi l'impegno per la salute di ... A Natale Amref Italia propone tanti modi per far crescere il diritto alla salute di migliaia di donne, mamme e bambini nelle comunità più vulnerabili dell’Africa sub-sahariana. La salute dei bambini ...Io stessa sto comprando copie da regalare agli amici per Natale, voglio che ci giochi più gente possibile». Sembra lontanissimo quel 1998 in cui fu fondato lo studio di Ubisoft Milano, in un periodo ...