Raw 19 12 2022 Nuove alleanze

(Di martedì 20 dicembre 2022) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Wells Fargo Arena di Des Moines, Iowa. Lo show inizia con un video messaggio di Paul Heyman che introduce l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns. Poi proprio quest’ultimo prende la parola e dice che sono a Raw, la casa di Kevin Owens. Poi parla di John Cena e di come sia tornato per mettersi sulla strada, dice che gli renderà la vita un inferno insieme ai Bloodline. The Street Profits vs. The Judgment Day (2,5 / 5) L’opener dello show, i The Street Profits accompagnati da Akira Tozawa hanno affrontato i The Judgment Day con Finn Balor e Damian Priest. Un match equilibrato tutto sommato, dove Akira Tozawa inaspettatamente ha fatto la differenza a bordo ring e con la sua distrazione ha dato l’occasione agli Street Profits di trovare la vittoria finale. Vincitori: The Street ...

RAW Report 19-12-2022 - WWE Xavier Woods ha ribadito di voler affrontare Mia Yim, soprattutto ora dopo che a RAW si sono affrontati Rhea Ripley e Akira Tozawa.Durante l'ultima puntata di Monday Night Raw andata in onda ieri 19 dicembre 2022, la WWE ha deciso di mandare in scena un intergender match, cosa che nella storia della compagnia è successa raramente ...