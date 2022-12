Pirati dei Caraibi | il produttore su Johnny Depp | “Lo vorrei ancora una volta come Jack Sparrow”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ildidei, Jerry Bruckheimer, ha espresso il suo sostegno ain un’intervista pubblicata lunedì da The Hollywood Reporter. In previsione di un prossimo film del franchise ha annunciato che gli “piacerebbe” che l’attore tornasse nei panni dell’iconico Capitano: “Mi piacerebbe molto averlo nel film. È un amico, un attore eccezionale ed è spiacevole che le vite personali si insinuino in tutto ciò che facciamo“, ha dichiarato Bruckheimer. La sua risposta è arrivata dopo che The Hollywood Reporter gli ha chiesto se crede che la Disney metterà“in primo piano” dopo il verdetto favorevole dell’attore nel processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard all’inizio di quest’anno: “Dovreste chiederlo ...