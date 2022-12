(Di martedì 20 dicembre 2022) Investito da un'auto era stato catturato e curato dal Dipartimento Federale per la Fauna Selvatica della California. Ma le ferite era troppo importanti come anche le malattie pregresse che lo avevano indebolito. Era una vera icona: per lui il sindaco di Los Angeles aveva istituito una giornata annuale di celebrazioni

P22, la triste fine del puma più famoso di Hollywood Selvaggio, sfuggente, solitario ma anche molto solo. Il puma di Los Angeles, P22 per gli scienziati che ne studiavano le mosse da almeno dieci anni, è stato soppresso sabato. Troppe e troppo ...