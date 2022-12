Meloni pensa al voto di fiducia per approvare in tempo la legge di bilancio

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 dicembre 2022) «La manovra sarà approvata nei tempi previsti», assicura in un’intervista al Corriere Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. «È un obiettivo del governo, della maggioranza e che dovrebbe stare a cuore a tutti. Dicono che siamo in ritardo? Calendario alla mano, abbiamo fatto una corsa contro il. L’anno scorso la manovra è arrivata al Senato tra il 21 e il 22 dicembre e noi la stiamo portando in Aula alla Camera negli stessi tempi, ma con un governo nato 50 giorni fa». Anche la premier Giorgiaha fatto sapere che la scadenza del 31 dicembre sarà rispettata, ricorrendo, tra l’altro, aldianche alla Camera. «Chi evoca l’esercizio provvisorio, cerca l’esercizio provvisorio. Per quanto ci riguarda andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà ladi ...