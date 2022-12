Medievale io? No | ma mi piacerebbe

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 dicembre 2022) Succede che per insultarmi mi definiscano. Disgraziatamente non lo sono, amo troppo motori e frigoriferi e sono asservito al telefono non meno dei miei contemporanei, ma continuino pure a chiamarmi così, io lo considero un complimento. Specie ora che Antonio Paolucci conferma anzi accresce il valore dell’aggettivo, nelle pagine di “Arte italiana. Mille anni di storia” (Giunti): “Il Trecento è stato il grande secolo degli italiani. Mai in seguito, neppure nell’epoca che i manuali chiamano del Rinascimento la vitalità intellettuale e la creatività artistica del nostro popolo hanno toccato livelli altrettanto alti”. Dalla solida storia dell’arte di Paolucci, che ha il coraggio della compiutezza e risulta più maneggevole e leggibile del previsto, si evince che tutto è avvenuto fra Nicola Pisano e Arnolfo di Cambio. Dunque ancor prima di Giotto si sono formati, in ...