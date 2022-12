Il grido di dolore di docenti specializzati a cui non è permesso lavorare Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 20 dicembre 2022) Inviata da Vincenzo Giandolfi - Questa è la "classica" storia di quanto uno stato di diritto non sia tale! Il tutto inizia con il precedente governo, con a capo all'ex Ministero dell' Istruzione il Prof. Bianchi, il quale, ha pensato bene, diversamente dai suoi predecessori, e, calpestando ogni norma nazionale, comunitaria e soprattutto di buon senso, di non farnella scuola, queiche, avendo conseguito una laurea o un master specialistico all'estero (si fossero quindisul sostegno o abilitati sulla materia), ma non avessero ancora ottenuto dal Ministero il provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito, di non essere destinatari di contratti.(Cit. OM 112, Art. 7, co. 4, l. e). Cosa giusta! L'articolo .