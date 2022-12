Formula 1 | bufera in Ferrari | dichiarazioni inattese | tifosi stravolti

(Di martedì 20 dicembre 2022) Carlos Sainz mette subito le cose in chiaro, altro che secondo pilota, lo spagnolo intende portare la stoccata vincente proprio nei confronti di Leclerc! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’addio di Mattia Binotto e la nomina del suo successore Frederic Vasseur potrebbe non portare la serenità che serviva in, anzi, dalle prime Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Virgilio Sport

In un 2022 che, dall'estate in avanti, ha visto ben poco pathos nella lotta per il titolo iridato, due sono stati i temi più impattanti nel pianeta1 : lalegata al mancato rispetto da parte della Red Bull del Budget cap 2021 , che ha portato a sanzioni da scontare nel 2023 per la scuderia di Milton Keynes, e la famosa Direttiva ...... chi votò a favore e chi contro Strage di Casamicciola, èsul 'decreto Genova' dopo la frana ... Io non accetto compromessi: Crimi aveva scritto con unadebolissima, 'il governo si impegna ... F1, la nuova Ferrari in stile Red Bull: le novità della Rossa 2023 La presentazione della monoposto Ferrari per il 2023 è ancora lontana, ma nella galleria del vento si lavora sodo per migliorare i punti deboli della F1-75 e per adeguarsi alle novità regolamentari in ...Tutti gli Articoli della categoria Formula1 pubblicati su Virgilio Sport nel 2019 a portata di click. Scopri l'Archivio completo e trova gli articoli anno per anno - Pagina 2 ...