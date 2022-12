Cessione Sampdoria | quattro date per l' assemblea | si arriva sino a febbraio Ferrero esce allo scoperto

Samp News 24

L'alternativa sarebbe ladi Dejan Stankovic, pronta a scommettere sul polacco per ... solo la tensione fra i due club ha bloccato la. Negli ultimi mesi le due dirigenze hanno provato ...Ferrero ha rifiutato l'ingresso di nuovi soci, declinando in maniera netta la proposta di Alessandro Barnaba, che avrebbe messo in sicurezza i conti dellasenza però versare un euro nelle ... Cessione Sampdoria, Panconi: «Ho incontrato Barnaba. Il progetto è serio» Nonostante le difficoltà, il rischio fallimento e una piazza in cui decisamente non può pensare di presentarsi se non mettendo a rischio la sicurezza pubblica, come dimostrato dalla sua apparizione co ...Cessione Sampdoria: il 5 gennaio seconda assemblea dei soci, con Ferrero che cerca i fondi e, intanto, si oppone alla proposta di Barnaba ...