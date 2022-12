Boom di Tumori | +14mila in 2 anni | altro regalo dei Lockdown?

ilmessaggero.it

Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e non è solo il peso della pandemia si fa sentire: ildi casi sarebbe dovuto infatti anche agli stili di vita non appropriati. Nel 2022 sono infatti stimati quasi 400mila nuovi casi, 390.700 per l'esattezza: 14.100 in più in 2 anni. Gianluca Vialli ...Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e il peso della pandemia si fa sentire. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, 14.100 in più in 2 anni. E se nella fase post - ... Tumori, boom di diagnosi: +14.100 in 2 anni. Allarme sullo stile di vita degli italiani Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e non è solo il peso della pandemia si fa sentire: il boom di casi sarebbe dovuto infatti anche agli stili di vita non ...Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e il peso della pandemia si fa sentire. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, 14.100 in più in 2 anni. E se nella ...