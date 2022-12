Uomini e Donne | anticipazioni oggi 19 dicembre 2022 | Armando fuori di sé | in studio è quasi rissa

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) A partire dalle 14.45 su Canale 5 nel pomeriggio di, lunedì 19, andrà in onda una nuova puntata diche vedrà grande protagonistaIncarnato. Il cavaliere napoletano, infatti, arriveràalle mani con l’uomo che sta uscendo con Antonella Perini, la bellissima dama (ed ex tronista di) dagli occhi azzurri cheha frequentato qualche tempo e dalla quale a quanto pare è ancora preso.Incarnato si arrabbia e sbraita L’alterco tra i due cavalieri del trono over diha avuto inizio perché ...