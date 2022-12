Storia diplomatica | Giovanni Lanfredini

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Complice soprattutto l’appartenenza alla cerchia medicea, quello di(1437-1490) è un nome che compare spesso in numerose pubblicazioni su Lorenzo il Magnifico e sulla Firenze del Rinascimento. La definizione con cui viene caratterizzato è solitamente quella di diplomatico, mafu anche e prima di tutto un mercante-banchiere. La carriera di ambasciatore intesa in senso stretto occupò solo gli ultimi sei anni della sua vita, dal 1484 al 1490. Cercando di far emergere il lato meno noto di un rappresentante di un gruppo sociale «nuovo», molto attivo, ma destinato a rimanere in una posizione intermedia, la biografia tocca molte tematiche della storiografia attuale, dalle scelte politiche e strategie familiari alle alleanze matrimoniali, dal patronato alla committenza artistica. La grande rivoluzione avviene ...