(Di lunedì 19 dicembre 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimirha firmato un disegno di legge chei servizi di madri surrogate in Russia per glie per gli uomini single: lo riporta il portale governativo dei dati legali, secondo quanto riferisce la Tass. La legge stabilisce che questi servizi possono essere forniti solo a cittadini russi nell’ambito di un matrimonio con una donna russa che per motivi di salute non può avere figli. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

