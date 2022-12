Lampedusa | fra i medici in prima linea | “Qui siamo in guerra | oggi è annegata una bimba | è una sconfitta per tutti”

La Repubblica

Si tratta della Rise Above e l'ammiraglia Sea Eye 4 con l'appoggio dal cielo dell'aeroplano Colibrì, che decolla dasabato e venerdì sono state fatte salire a bordo della Rise Above 90 ...- "Abbiamo fatto di tutto per provare a salvarla " ripete la dottoressa Rosalba Tantillo ". Ma non rispondeva a nessuno stimolo. Non ci siamo fermati, continuavamo a cercare un respiro, una ... Lampedusa, fra i medici in prima linea: “Qui siamo in guerra, oggi è annegata una bimba, è una sconfitta per … Ancora una tragedia a Lampedusa. Una bambina di 4 anni è deceduta al poliambulatorio dell’isola dove era arrivata in condizioni critiche dopo l’ennesimo naufragio a circa 10 miglia a sud di Lampedusa.La piccola viaggiava con la mamma. Inutili i tentativi di soccorso sulla motovedetta della Guardia Costiera e in ospedale. Soccorsi in 43 ...