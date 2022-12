La reputazione di Elon Musk e il futuro di Twitter

(Di lunedì 19 dicembre 2022) «Dovrei dimettermi da capo di?» Il cinguettio pubblicato alla mezzanotte del 19 dicembre daha attirato l’attenzione di tutti. Con oltre 17 milioni di voti, il 57,5% degli utenti della piattaforma ha optato per il sì., che in passato aveva dichiarato di attenersi a una sola regola di vita - Vox populi, vox dei - si trova in un momento molto complicato con il calo delle azioni di Tesla (-52% dall’inizio dell’anno) e le lotte interne al social media recentemente acquistato. Appare allora ironico come i titoli della sua azienda di auto elettriche siano saliti del 2% proprio a ridosso della pubblicazione del sondaggio che dovrebbe vederlo dimettersi da CEO dinei prossimi giorni. Quali saranno le prossime mosse dell’uomo più ricco al mondo? Difficile dirlo, quello che è ...

