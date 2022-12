Juve | non c’è paura per una possibile ricaduta di Paul Pogba

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lanon teme unadelle condizioni di salute didopo l'operazione al ginocchio: il francese non gioca da 8 mesi Secondo quanto riferito da Sky Sport, lanon è preoccupata dalle condizioni di, non c'è alcun pericolo per unadel centrocampista francese dopo l'operazione al ginocchio di inizio settembre.non gioca da 7/8 mesi, per questo motivo il recupero di un atleta che non scende in campo da così tanto tempo può comportare dei rallentamenti. In questo momento, i bianconeri non vogliono rischiare nulla.