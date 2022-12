Il Cast di ‘Capodanno in Musica’ di Canale 5 C’è anche Riccardo Fogli

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Capodanno in Musica La città di Genova è pronta ad accogliere il 2023 con il Capodanno in Musica di5. Sabato 31 dicembre in prima serata, Federica Panicucci condurrà infatti, per il quinto anno di seguito, l’ormai consueto appuntamento per brindare con i telespettatori l’arrivo del nuovo anno. E lo farà con diversi cantati apprezzati dal pubblico. Nel corso della serata, nel palco allestito in Piazza De Ferrari, si esibiranno, infatti, Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy (Sergio Sylvestre), Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya (ex Dear Jack) e i Gemelli DiVersi, maGionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, il neo espulso dal Grande Fratello Vip, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi e i The Kolors. Inoltre, ci sarà spazio per tre talenti ...