ilGiornale.it

Argomento che rimettiamo alla valutazione della commissione per quanto riguarda eventuali forme, che noi caldeggiamo, di ristoro o risarcimento peroperatori che si dovranno trovare di fronte ad ...... dobbiamo crearea perseguire interessi comuni e non solo sanzioni che scattino quando si ...inglesi (quelli usciti dall'Unione) parlano di 'accountability' (significa 'rendere conto') ... Gli incentivi, l'elettrico, il futuro: l'intervista all'ad di Kia Giuseppe Bitti La colazione al bar con bancomat non ha costi per il barista. A Roma su una corsa di 20 euro il tassista paga 30 centesimi. Per i costi delle commissioni: credito d’imposta del 30%. Leggi l'inchiesta ...Dai problemi infrastrutturali alle falle della politica, dal successo di Ev6 alla Niro finalista Car of the year: l'ad di Kia traccia gli obiettivi del gruppo e gli scenari futuri ...