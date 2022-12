(Di lunedì 19 dicembre 2022)comunica le aperture di due nuovi, uno negli Stati Uniti, a New, e l'altro in Canada, a. E, in occasione del Natale, debutta in televisione con il primo spot. L'...

Agenzia ANSA

con i piani di sviluppo negli Stati Uniti e Canada accelerando l'espansione globale in un mercato di primaria importanza. E in Italia, in occasione del Natale, abbiamo deciso di ...con i piani di sviluppo negli Stati Uniti e Canada accelerando l'espansione globale in un mercato di primaria importanza - spiega Andrea Cipolloni, amministratore delegato di-... Eataly continua sviluppo, punti vendita a New York e Toronto ... Eataly comunica le aperture di due nuovi punti vendita, uno negli Stati Uniti, a New York, e l'altro in Canada, a Toronto. E, in occasione del Natale, debutta in televisione con il primo spot. (ANSA) ...La missione del parco tematico resta quella di strutturare Fico come una vera e propria struttura industriale. L'ad Stefano Cigarini: "Aumentata la permanenza media del visitatore e raddoppiata la spe ...