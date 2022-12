Bimbe di 9 e 11 anni uccise dalla loro mamma che poi si suicida | La ragione è agghiacciante

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Volevano trascorrere il giorno di Natale insieme al papà ma lastessa madre le ha. Il paese è sconvolto per l’omicidio di duedi 9 e 11La“colpa” è stata semplicemente il desiderio di trascorrere il giorno di Natale con il padre e questo è costatola vita. L'articolodi 9 e 11che poi siLaNewNotizie.it.

Di Daniele - 19/12/2022 Volevano trascorrere il giorno di Natale insieme al papà ma la loro stessa madre le ha uccise. Il paese è sconvolto per l'omicidio di duedi 9 e 11La loro 'colpa' è stata semplicemente il desiderio di trascorrere il giorno di Natale con il padre e questo è costato loro la vita. Avevano solo 9 e 11le due innocenti...