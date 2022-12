Traffico Roma del 18-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla tangenziale est in prossimità dell’uscita di Corso di Francia verso San Giovanni proseguono i lavori nella galleria Fleming con riduzione di carreggiata in direzione della via Salaria possibili rallentamenti nelle ore di maggiorlavori di potatura fino alle 17 di oggi in via Merulana Viale Manzoni e Piazza di San Giovanni in Laterano deviazioni anche per le linee bus 16 85 87 e 714 al Villaggio Olimpico mercatino natalizio fino alle 17 lungo il tratto di viale della XVII Olimpiade tra Viale Tiziano e via Olanda deviata la linea bus 982 appuntamento alle 12 con Papa Francesco per la recita dell’angelus in piazza San Pietro possibili rallentamenti nell’area circostante maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sito ...