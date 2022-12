Traffico Roma del 18-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltodecisamente scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale mercatino natalizio quest’oggi al Villaggio Olimpico alle 17 lungo viale della XVII Olimpiade deviazioni per la linea bus 982 come ogni domenica a via dei Fori Imperiali è isola pedonale deviazione festiva per le linee bus di zona lavori di potatura dalle 7 alle 17 di oggi in via Merulana tra Viale Manzoni e Piazza di San Giovanni in Laterano deve azioni per le linee bus 16 85 87 e 714 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità