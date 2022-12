Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio | ecco perché

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 18 dicembre 2022)Delieri sera era, trasmissione che conduce ormai da tempo su Rete 4. Inizialmente i fan della trasmissione si sono preoccupati sui social network per poi scoprire che invece il conduttore era stato fermato da una semplice influenza e per questo aveva dovuto alzare bandiera bianca. Risolto il mistero è stato avviato un collegamento proprio con Deldirettamente da casa sua. Al posto diDelabbiamo visto Marcello Vinonuovo un noto giornalista di Mediaset. Questi ha aperto la trasmissione sottolineando: “Delpurtroppo non sta bene, ma noi siamo subito pronti per un collegamento con lui”. Con la solita umiltà che lo contraddistingue il giornalista ha ...